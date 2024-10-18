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فايننشال تايمز عن دبلوماسيين: وفاة السنوار لا تعني انهيار حماس

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يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 11:58 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين قولهم إن "وفاة زعيم حماس يحيى السنوار ضربة قوية للحركة لكنها لا تعني انهيارها أو نهاية الحرب في غزة".

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كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن "استشهاد السنوار يمثل آخر مرحلة من القتال العسكري النشط، والكرة الآن في ملعب إسرائيل"، مشيرا إلى أن الحرب غير المحددة ستكون مدمرة ليس فقط لغزة ولكن أيضا لإسرائيل وخصوصا "الرهائن".

 
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