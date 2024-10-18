فايننشال تايمز عن دبلوماسيين: وفاة السنوار لا تعني انهيار حماس

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله إن "استشهاد السنوار يمثل آخر مرحلة من القتال العسكري النشط، والكرة الآن في ملعب إسرائيل"، مشيرا إلى أن الحرب غير المحددة ستكون مدمرة ليس فقط لغزة ولكن أيضا لإسرائيل وخصوصا "الرهائن".
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