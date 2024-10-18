فايننشال تايمز عن دبلوماسيين: وفاة السنوار لا تعني انهيار حماس

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسيين قولهم إن "وفاة زعيم حماس يحيى السنوار ضربة قوية للحركة لكنها لا تعني انهيارها أو نهاية الحرب في غزة".

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