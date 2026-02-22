فتح تطالب واشنطن بتوضيح تصريحات سفيرها لدى إسرائيل

وأضاف عبد الفتاح فجر الأحد، أن الأردن كان سباقا في الرد على هذه التصريحات، داعيا الإدارة الأميركية إلى تقديم تفسير واضح لما صدر عن سفيرها، والالتزام بخطاب ينسجم مع جهود السلام والأمن الإقليمي.
