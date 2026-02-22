فتح تطالب واشنطن بتوضيح تصريحات سفيرها لدى إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى إسرائيل استفزازية وتفتقر إلى الأعراف الدبلوماسية، وتنسجم مع مخططات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، مؤكدا أن هذه التصريحات تمنح غطاء لسلوك عدواني يتناقض مع ما تعلنه الإدارة الأميركية عن سعيها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

