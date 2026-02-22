الأحد 2026-02-22 02:05 ص

فتح تطالب واشنطن بتوضيح تصريحات سفيرها لدى إسرائيل

الأحد، 22-02-2026 01:52 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن التصريحات الصادرة عن السفير الأميركي لدى إسرائيل استفزازية وتفتقر إلى الأعراف الدبلوماسية، وتنسجم مع مخططات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، مؤكدا أن هذه التصريحات تمنح غطاء لسلوك عدواني يتناقض مع ما تعلنه الإدارة الأميركية عن سعيها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف عبد الفتاح  فجر الأحد، أن الأردن كان سباقا في الرد على هذه التصريحات، داعيا الإدارة الأميركية إلى تقديم تفسير واضح لما صدر عن سفيرها، والالتزام بخطاب ينسجم مع جهود السلام والأمن الإقليمي.

 
 


