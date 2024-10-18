 
الجمعة 2024-10-18 11:16 م
 
 

"فتح" تنعى قائد طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار

الشهيد يحيى السنوار
الشهيد يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 09:52 م
الوكيل الإخباري- نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار.اضافة اعلان


وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي نفعًا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنيّة المشروعة في الحرية والاستقلال.

ودعت جماهير شعبنا إلى التكاتف والتآزر والوحدة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من مسيرة شعبنا، من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض كافة المؤامرات التصفويّة لقضيّتنا، والحفاظ على الوحدة السياسيّة والجغرافيّة بين قطاع غزة والضفة الغربيّة، بما فيها القدس، باعتبارها وحدة سياسيّة وجغرافية وكيانيّة واحدة.

وتوجهت حركة "فتح" بخالص العزاء والمواساة لشعبنا الفلسطينيّ ولحركة "حماس" ولعائلة الشهيد.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي ثأراً للسنوار .. الحوثيون يتوعدون إسرائيل "بتصعيد عسكري مؤلم"

الشهيد يحيى السنوار

عربي ودولي رسالة مؤثرة من ابن السنوار لأبيه .. متى تنتهي الحرب ؟

الشهيد يحيى السنوار

فلسطين "فتح" تنعى قائد طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار

تعبيرية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

تعبيرية

فلسطين الأمم المتحدة: المزارعون الفلسطينيون يواجهون مخاطر وتحديات متفاقمة

بورصة عمان

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

مسيرات حزب الله الانقضاضية

عربي ودولي حزب الله يهاجم بالمسيرات قاعدة عسكرية في حيفا

جانب من التكريم

أخبار محلية اليرموك في المرتبة 42 وفق تصنيف "كيو أس 2025" للجامعات العربية



 


الأكثر مشاهدة