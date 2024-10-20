 
الأحد 2024-10-20 10:15 ص
 
 

"فتح": مجزرة بيت لاهيا تسعى لتطبيق مخطط التهجير لشعبنا

شعار حركة فتح
شعار حركة فتح
الأحد، 20-10-2024 08:15 ص
الوكيل الإخباري-  حملت حركة "فتح" حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدمويّة في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من أبناء شعبنا.اضافة اعلان


وطالبت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، بأن يتوقف العالم أمام حرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي على شعبنا والتي تنتهك كل المعايير الإنسانية والقانونية.

وبيّنت "فتح" أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الأطفال والنساء هي جزء من مسلسل إجرامي صهيونيّ لتهجير شعبنا لا يتوقف منذ بدء الاحتلال، وخاصة عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة منظمة تقودها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بمنتهى الإجرام والحقد.

ودعت "فتح" دول العالم الحر وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للوقوف إلى جانب شعبنا، ولجم إسرائيل وحرب الإبادة التي تستهدفه.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

ت

عربي ودولي القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

الشهيد يحيى السنوار

فلسطين طائرات إسرائيلية تلقي منشورات تتضمن صورة جثة السنوار

جانب من العملية النوعية

أخبار محلية إجراء عملية جراحية كبرى لطفل عمره عشرة أيام في مستشفى الأمير هاشم العسكري

قسيل

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة لعملاء حساب "إي-توفير بلس"

تعبيرية

عربي ودولي انطلاق الانتخابات الرئاسية والاستفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي في مولدوفا

سلمان خان

فن ومشاهير عبر رسالة واتساب.. سلمان خان يتلقى تهديداً بالقتل



 


الأكثر مشاهدة