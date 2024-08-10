فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

وقالت إن لدى إسرائيل تاريخا طويلا في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج، وشددت على أن ذلك لا يمكن أن يبقى دون حساب.
ودعت ألبانيز لضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءًا من الطريق إلى السلام.
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