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فرانشيسكا ألبانيز: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز




 

السبت، 10-08-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-   قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في مدرسة تلو الأخرى بقطاع غزة، بأسلحة أميركية وأوروبية وسط عدم اكتراث كل "الأمم المتحضرة."

وقالت إن لدى إسرائيل تاريخا طويلا في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج، وشددت على أن ذلك لا يمكن أن يبقى دون حساب.

ودعت ألبانيز لضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءًا من الطريق إلى السلام.
gnews

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