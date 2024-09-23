فرض حالة الطوارئ في إسرائيل

08:28 م

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء الاثنين، أن حكومة نتنياهو صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد. اضافة اعلان





وقالت الهيئة ان القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.