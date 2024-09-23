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فرض حالة الطوارئ في إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
الإثنين، 23-09-2024 08:28 م
الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء الاثنين، أن حكومة نتنياهو صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد.اضافة اعلان


وقالت الهيئة ان القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.
 
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