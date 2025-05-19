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فرنسا: استئناف دخول المساعدات الى غزة أتى بعد 3 أشهر من الدبلوماسية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 19-05-2025 12:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل أعلنت أخيرا إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بعد 3 أشهر من الجهود الدبلوماسية.اضافة اعلان


وشدد على أنه يجب أن تكون المساعدات الإنسانية في غزة فورية وواسعة النطاق ودون عوائق.

وأضاف "يجب أن تنهي المساعدات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتضع حدا نهائيا لخطر المجاعة".
 
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