الخميس 2026-04-23 09:45 م

فرنسا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء
فرنسا
 
الخميس، 23-04-2026 07:32 م

الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو اليوم الخميس، إنه يأمل أن يتم اعتماد عقوبات أوروبية في الأيام المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين، المسؤولين عن قتل الفلسطينيين أو إشعال الحرائق في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي، إنه يدعو منذ عام إلى فرض عقوبات على كيانات أو أفراد مسؤولين عن قتل الفلسطينيين أو إشعال حرائق في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن هذه العقوبات الأوروبية تم حظرها منذ عام بسبب "فيتو مجري"، معربًا عن أمله بأن يتم اعتماد هذه العقوبات خلال الأيام المقبلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 