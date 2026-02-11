الأربعاء 2026-02-11 01:36 ص

فرنسا تدين قرارات إسرائيل المتعلقة بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

الأربعاء، 11-02-2026 12:07 ص

الوكيل الإخباري-    أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، بشأن تعميق محاولات السيطرة على الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تدين بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتين (أ) و(ب).

 
 


