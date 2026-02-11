فرنسا تدين قرارات إسرائيل المتعلقة بتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تدين بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتين (أ) و(ب).
-
