الجمعة 2025-07-25 01:20 م
 

فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين

العلم الفلسطيني مع برج إيفل
العلم الفلسطيني مع برج إيفل
 
الجمعة، 25-07-2025 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجمعة إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية "على خطأ".اضافة اعلان


وكتب بارو عبر منصة "إكس"، "لطالما رفضت حماس حل الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة على خطأ. وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها "قرار متهور".

وأعلن ماكرون الخميس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبّرا عن أمله في أن يُسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكتب روبيو في منشور على إكس "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس متى يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الاردن؟

تعبيرية

منوعات بحجم قطعة صابون.. أصغر طفل خداج في العالم يحتفل بعامه الأول

تعبيرية

فلسطين تحذير أممي من نفاد علاجات الأطفال المصابين بسوء التغذية بغزة

ارشيفية

أسواق ومال بورصة لندن تتراجع مع تحذيرات من تباطؤ النمو

قوات الاحتلال

فلسطين استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب نابلس

غزة

فلسطين مصر تتوقع استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

العلم الفلسطيني مع برج إيفل

فلسطين فرنسا ترد على منتقدي خطتها للاعتراف بفلسطين

الذهب

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة