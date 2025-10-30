الخميس 2025-10-30 08:40 ص
 

فرنسا ترسل عسكريين ومدنيين إلى إسرائيل للمساهمة في خطة السلام في غزة

الخميس، 30-10-2025 05:19 ص
الوكيل الإخباري-   أرسلت فرنسا فريقا من مدنيين وعسكريين إلى إسرائيل للمشاركة في مركز تنسيق أقامته الولايات المتحدة لتخطيط مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة وتنظيمها، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء الأربعاء.اضافة اعلان


وقال خلال مقابلة على قناة إل سي إي "أرسلنا عسكريين ومدنيين فرنسيين إلى الفريق الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل لتنفيذ خطة السلام".

ولم يحدّد الوزير عدد العناصر الذين تم إرسالهم، لكنهم وصلوا إلى الموقع، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الوزير.

وكانت إذاعة "راديو فرانس إنفو" أشارت الجمعة الماضي إلى إرسال هؤلاء العناصر.

وقالت حينها هيئة الأركان العامة الفرنسية إن "فرنسا لديها تاريخ طويل من المشاركة في البحث عن الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى نشر 3 ضباط اتصال فرنسيين، ولكن هذا العدد أعلى بحسب أوساط الوزير.
 
 
