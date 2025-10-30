فرنسا ترسل عسكريين ومدنيين إلى إسرائيل للمساهمة في خطة السلام في غزة

وقال خلال مقابلة على قناة إل سي إي "أرسلنا عسكريين ومدنيين فرنسيين إلى الفريق الذي نشرته الولايات المتحدة في إسرائيل لتنفيذ خطة السلام".
ولم يحدّد الوزير عدد العناصر الذين تم إرسالهم، لكنهم وصلوا إلى الموقع، بحسب ما أكد مصدر مقرب من الوزير.
وكانت إذاعة "راديو فرانس إنفو" أشارت الجمعة الماضي إلى إرسال هؤلاء العناصر.
وقالت حينها هيئة الأركان العامة الفرنسية إن "فرنسا لديها تاريخ طويل من المشاركة في البحث عن الاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى نشر 3 ضباط اتصال فرنسيين، ولكن هذا العدد أعلى بحسب أوساط الوزير.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة
-
الاحتلال يستهدف بنيران آلياته مناطق جنوبي خان يونس
-
الاحتلال يعتقل 18 شابا في تجمع الحثرورة بالقدس
-
أكثر من نصف سكان النقب في إسرائيل يفكرون في مغادرتها
-
غوتيرييش يدين الغارات الإسرائيلية على المدنيين في غزة
-
قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها
-
الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة
-
نجاح أول عمليات كي لتسارع ضربات القلب لدى أطفال صغار بمستشفى الأمير حمزة