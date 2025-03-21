الجمعة 2025-03-21 07:53 م
 

فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة والضفة الغربية

علم فرنسا
فرنسا
 
الجمعة، 21-03-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن فرنسا "تعارض أي شكل من أشكال ضم" في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، عقب الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي للجيش "بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة" قد "يتم ضمّها".

اضافة اعلان


وصرح بارو خلال مؤتمر صحافي على هامش رحلة إلى ديجون "فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم، سواء كان ذلك يتعلق بالضفة الغربية أو غزة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: 3164 مركبة أعيد تصديرها من الأردن إلى سوريا

علم فرنسا

فلسطين فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة والضفة الغربية

غزة

فلسطين الصليب والهلال الأحمر يحذران من خطورة نقص المياه بغزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية مندوبًا عن الملك..الأمير مرعد يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ118

عيد الفطر

عربي ودولي تنويه حول موعد تحري هلال شوال وعيد الفطر

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الضلاعين يزور عددًا من البلديات لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

شؤون برلمانية الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

بلدية إربد تنذر 161 منشأة وتخالف 79 منذ بداية شهر رمضان

أخبار محلية الكوفحي: بلدية إربد عازمة على تنفيذ خططها وتعزيز دورها الخدمي والتنموي



 
 





الأكثر مشاهدة