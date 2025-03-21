فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، إن فرنسا "تعارض أي شكل من أشكال ضم" في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، عقب الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي للجيش "بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة" قد "يتم ضمّها".

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