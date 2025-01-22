فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في الضفة الغربية

وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها تشعر بالقلق إزاء "تزايد التوترات الأمنية" في الضفة الغربية.
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