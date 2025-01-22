فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في الضفة الغربية

11:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717858 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها الكبير إزاء تزايد التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها تشعر بالقلق إزاء "تزايد التوترات الأمنية" في الضفة الغربية.