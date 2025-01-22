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فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التوترات في الضفة الغربية

مركبة عسكرية إسرائيلية تستخدم الليزر بالقرب من سيارة إسعاف في جنين
مركبة عسكرية إسرائيلية تستخدم الليزر بالقرب من سيارة إسعاف في جنين
الأربعاء، 22-01-2025 11:29 م
الوكيل الإخباري-   أعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها الكبير إزاء تزايد التوترات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها تشعر بالقلق إزاء "تزايد التوترات الأمنية" في الضفة الغربية.
 
gnews

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