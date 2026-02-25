فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق

وأشار بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة “إكس”، إلى أن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة
-
منظمات إنسانية تدعو لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة
-
شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
الإمارات تدعم غزة بـ 301 قافلة وأكثر من 122 ألف طن مساعدات ضمن "الفارس الشهم 3"
-
الهلال الأحمر الفلسطيني يسيّر 9 شاحنات مستلزمات طبية إلى غزة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة
-
إندونيسيا تستعد لإرسال جنودها لحفظ السلام في غزة خلال أسبوعين
-
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية