الأربعاء 2026-02-25 01:56 ص

فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق

علم فرنسا
فرنسا
 
الأربعاء، 25-02-2026 01:49 ص

الوكيل الإخباري-    قال وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو، إن المساعدات الغذائية يجب أن تصل إلى المدنيين في قطاع غزة دون أي عوائق.

وأشار بارو، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة “إكس”،  إلى أن فرنسا أوصلت الاثنين، 80 طناً من المساعدات الغذائية إلى غزة.

 
 


