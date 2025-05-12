فريق الصليب الأحمر يتوجه إلى غزة لنقل الاسير عيدان ألكسندر

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول إن فريقا من الصليب الأحمر في طريقه إلى غزة لاستعادة المحتجز الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر. اضافة اعلان





وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر في حماس إبلاغ الحركة بتعليق إسرائيل عملياتها في غزة تمهيدا لتسليم المحتجز عيدان ألكسندر.



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إعلان حركة حماس إطلاق سراح ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين.



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستطبق وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مناطق معينة من قطاع غزة خلال الإفراج عن ألكسندر.



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إطلاق سراح ألكسندر يعد حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء (قطر ومصر) لإنهاء هذه الحرب الوحشية.