الجمعة 2026-06-05 10:48 م

فصائل فلسطينية تجتمع السبت في مصر لمناقشة مستقبل غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات
غزة
 
الجمعة، 05-06-2026 10:22 م

الوكيل الإخباري-   تجتمع فصائل فلسطينية عدة السبت، في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة، على ما أفادت مصادر عدة.

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ويجتمع ممثلون عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى جانب حركات أخرى، على مدى يومين في القاهرة بدعوة مصرية لمناقشة جملة من القضايا، من بينها وقف إطلاق النار الهش في القطاع المحاصر، وفق ما أفاد مصدر سياسي فلسطيني.

 
 


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