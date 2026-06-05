فصائل فلسطينية تجتمع السبت في مصر لمناقشة مستقبل غزة

ويجتمع ممثلون عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى جانب حركات أخرى، على مدى يومين في القاهرة بدعوة مصرية لمناقشة جملة من القضايا، من بينها وقف إطلاق النار الهش في القطاع المحاصر، وفق ما أفاد مصدر سياسي فلسطيني.
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