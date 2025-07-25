فقدان الاتصال بالسفينة "حنظلة" خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، فقدان الاتصال الكامل مع طاقم السفينة "حنظلة" بفعل التشويش مشيرة إلى أن هناك عدة طائرات مسيرة تحوم بالقرب من السفينة.



وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة: "ما نشهده يعني أنه قد تم اعتراض طاقمنا على "حنظلة" أو مهاجمتهم".

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كما أعلن تحالف أسطول الحرية، أمس الخميس، عن فقدان الاتصال بالسفينة خلال توجهها لكسر الحصار عن قطاع غزة.