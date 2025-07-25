فقدان الاتصال بالسفينة "حنظلة" خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة: "ما نشهده يعني أنه قد تم اعتراض طاقمنا على "حنظلة" أو مهاجمتهم".
كما أعلن تحالف أسطول الحرية، أمس الخميس، عن فقدان الاتصال بالسفينة خلال توجهها لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ على سفينة "حنظلة" بعد محاصرة مسيرات للسفينة.
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