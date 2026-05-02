فلسطين .. أب يقتل ابنه بطريقة مروعة ويلقي به في منطقة مهجورة

الوكيل الإخباري- عُثر، مساء السبت، على جثة الطفل الفلسطيني نعيم أحمد الشامي، البالغ من العمر 11 عامًا، في منطقة قريبة من قرية دير بزيع في فلسطين المحتلة، بعد فقدان آثاره في وقت سابق، وفق ما تداوله ناشطون فلسطينيون ومصادر متداولة.





وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فإن والد الطفل يُشتبه بتورطه في الجريمة، بعد أن أقدم على قتله بطريقة وُصفت بالمروعة قبل أن يُلقي جثته في منطقة مهجورة.



وحتى الآن، لم تُعرف الأسباب أو الدوافع وراء الحادثة، فيما يُنتظر صدور تفاصيل رسمية إضافية حول الواقعة.





