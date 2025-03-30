فلسطين: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ محمد مصطفى نجم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة أروقته وساحاته وأقسامه لمناسبة عيد الفطر. اضافة اعلان





وأشار وزير الأوقاف، في بيان، مساء السبت، إلى أن هذه هي المرة السادسة خلال الشهر الفضيل التي يرفض فيها الاحتلال تسليم الحرم، في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم، وفي استفزاز لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية.