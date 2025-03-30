الأحد 2025-03-30 04:17 ص
 

فلسطين: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

الحرم الابراهيمي
الحرم الإبراهيمي
 
الأحد، 30-03-2025 03:40 ص
الوكيل الإخباري-   - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ محمد مصطفى نجم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة أروقته وساحاته وأقسامه لمناسبة عيد الفطر.اضافة اعلان


وأشار وزير الأوقاف، في بيان، مساء السبت، إلى أن هذه هي المرة السادسة خلال الشهر الفضيل التي يرفض فيها الاحتلال تسليم الحرم، في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم، وفي استفزاز لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية.
 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين الاحتلال يبدأ توسيع "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب غزة

الحرم الابراهيمي

فلسطين فلسطين: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

أشخاص يتفقدون حطام مبنى منهار في ماندالاي في 28 آذار 2025، بعد زلزال ضرب بورما بقوة 7.7

عربي ودولي حصيلة الزلزال في بورما تتخطى ألف قتيل

باكستان

عربي ودولي مقتل 8 عسكريين ومدني في هجومين غرب باكستان

جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا

فلسطين أكثر من 9500 أسير في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة وممنهجة

سوريا

عربي ودولي وزراء الحكومة السورية الجديدة (أسماء)

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان تجاوز كل حد

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس حالة الطقس المتوقعة في المملكة للأيام الأربعة القادمة



 
 





الأكثر مشاهدة