فلسطين: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر

وأشار وزير الأوقاف، في بيان، مساء السبت، إلى أن هذه هي المرة السادسة خلال الشهر الفضيل التي يرفض فيها الاحتلال تسليم الحرم، في اعتداء صارخ وغير مسبوق بحق الحرم، وفي استفزاز لمشاعر المسلمين وعدم مراعاة حرمة الشعائر الدينية.
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