فلسطين.. بدء حملة التطعيم في دير البلح ضد شلل الأطفال الأحد

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، ستبدأ اعتبارا من الأحد.

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وبين أبو رمضان، في بيان، أن برنامج التطعيم سيكون من الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8 /9 /2024) في محافظة خان يونس، ومن الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/ 9/ 2024) في محافظة غزة والشمال.



وأكّد أنه سيتم نقل معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة.



وشدد على أن وزارة الصحة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف"، و"أونروا"، مؤكدا أن المطعوم آمن تماما.



ودعا الفلسطينيين لتطعيم أطفالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يبثها الاحتلال الإسرائيلي ويحاول من خلالها التشكيك بصلاحية هذه المطاعيم.