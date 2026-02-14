فلسطين تدعو إسرائيل إلى رفع المعوقات أمام المرحلة 2 من "اتفاق غزة"

03:38 م

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، إلى رفع جميع المعوقات التي تفرضها إسرائيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس وزرائه محمد مصطفى في افتتاح القمة السنوية التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. اضافة اعلان





وجاء في الخطاب "نؤكد على ضرورة رفع جميع المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بما في ذلك عمل" اللجنة الوطنية لإدارة غزة "وذلك لضمان استمرار الخدمات وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر".



وقال الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل ما زالت تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بفضل الدول الوسيطة ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول بضغط من الولايات الأميركية.



وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف كانون الثاني الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وتنص المرحلة الثانية على انسحاب الجيش الاسرائيلي تدريجا من قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.



وانطلقت، السبت، أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ39 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط مشاركة واسعة من رؤساء الدول، والحكومات الأفارقة.





