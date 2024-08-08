فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش

الوكيل الإخباري- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.



وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وإماتة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية.