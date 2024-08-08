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فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش




 

الخميس، 08-08-2024 12:27 م

الوكيل الإخباري-   طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.


وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وإماتة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية.


وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب إسرائيل، بدعم أميركي، على غزة عن ما يزيد على 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

gnews

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