فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وإماتة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية.
وأسفرت أكثر من 10 أشهر من حرب إسرائيل، بدعم أميركي، على غزة عن ما يزيد على 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
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