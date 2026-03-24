فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف جرائم المستوطنين

الثلاثاء، 24-03-2026 08:38 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، واضعًا أعضاء المجلس في صورة التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة والتي طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية، ضمن 11 موجة اعتداء، ما أسفر عن إصابة 23 فلسطينيا.

اضافة اعلان


كما تسببت هذه الاعتداءات بتضرر 17 منزلاً ومنشأة، جراء عمليات إحراق وتخريب، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ26 مركبة وشطب سيارات. وتركزت هذه الهجمات في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.


وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية وفورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، موجهًا وزارة الخارجية ومختلف البعثات الدبلوماسية لتكثيف جهودها مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية بالخصوص.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة