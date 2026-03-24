فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف جرائم المستوطنين

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، واضعًا أعضاء المجلس في صورة التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة والتي طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية، ضمن 11 موجة اعتداء، ما أسفر عن إصابة 23 فلسطينيا.

كما تسببت هذه الاعتداءات بتضرر 17 منزلاً ومنشأة، جراء عمليات إحراق وتخريب، إضافة إلى إلحاق أضرار بـ26 مركبة وشطب سيارات. وتركزت هذه الهجمات في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.