فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية

وأضاف العكلوك الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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