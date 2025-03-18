 
الثلاثاء 2025-03-18 10:17 م
 

فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن فلسطين تقدمت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، إثر استئناف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.اضافة اعلان


وأضاف العكلوك الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات

أخبار محلية نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار

غزة

فلسطين 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

ارشيفية

عربي ودولي زعيم الحوثيين: إسرائيل تضرب الفلسطينيين بالقنابل الأميركية

الأمم المتحدة

عربي ودولي المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الزرقاء

أخبار محلية محافظ الزرقاء يتفقد أسواقها

الرئاسة الفلسطينية

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تدين استئناف العدوان على غزة

جامعة الدول العربية

فلسطين فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية

اربد

أخبار محلية إغلاق ملحمة ومنشأة غذائية في إربد



 
 




الأكثر مشاهدة