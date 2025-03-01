 
السبت 2025-03-01 08:13 م
 

فلسطين ومصر تبحثان ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

غزة
غزة
السبت، 01-03-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في مقر مجلس الوزراء، لبحث واستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي ستُعرض على القمة العربية.

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وشدد مصطفى على أن الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل السكان في غزة، وهي جاهزة وقابلة للتنفيذ.


وأكد أن ما يجري في شمال الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يجري في غزة، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

 
gnews

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