فلسطين ومصر تبحثان ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

وشدد مصطفى على أن الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل السكان في غزة، وهي جاهزة وقابلة للتنفيذ.
وأكد أن ما يجري في شمال الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يجري في غزة، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
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