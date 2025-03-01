فلسطين ومصر تبحثان ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في مقر مجلس الوزراء، لبحث واستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي ستُعرض على القمة العربية.

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وشدد مصطفى على أن الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل السكان في غزة، وهي جاهزة وقابلة للتنفيذ.