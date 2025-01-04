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فيديو.. رسالة طبيب من غزة "تبكي" مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

رياض منصور
رياض منصور
السبت، 04-01-2025 06:30 ص

الوكيل الإخباري-   أجهش مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالبكاء حين تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة "أطباء بلا حدود"، يدعى محمود أبو نجيلة، في مستشفى العودة بقطاع غزة، قبل استشهاده خلال غارة إسرائيلية في نوفمبر 2023.

وقال منصور إن أبو نجيلة كتب على اللوحة البيضاء، التي تُستخدم لتخطيط العمليات الجراحية في المستشفى: "من سيبقى حتى النهاية سيروي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا."

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي، نوقشت مأساة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، الذي دمرته إسرائيل بزعم استخدامه من قِبَل مسلحين فلسطينيين.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه المسوغات بأنها "بلا أساس من الصحة"، بينما حثت منظمة الصحة العالمية إسرائيل على إطلاق سراح مدير المستشفى، حسام أبو صفية.

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