فيديو - طفلة من القطاع تتحدث وترد ببراعة على خطط ترامب لتهجيرهم من أرضهم

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتحدث بطلاقة ولغة سليمة ، على الرغم من صغر سنها ، مؤكدة لترامب بأن عليه تجنب المساس بغزة لكونها هي العالم بالنسبة لأهلها .
شاهد الفيديو :
طفلة من القطاع تتحدث وترد ببراعة على خطط ترامب لتهجيرهم من أرضهم#لا_للتوطين #لا_للتهجير_الشعب_الفلسطينى #غزة_تنتصر pic.twitter.com/icw6Ksp10A— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 5, 2025
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