 
الأربعاء 2025-02-05 02:34 م
 

فيديو - طفلة من القطاع تتحدث وترد ببراعة على خطط ترامب لتهجيرهم من أرضهم

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأربعاء، 05-02-2025 02:09 م
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي طفلة من غزة ترد برسالة رائعة على خطط الرئيس الأمريكي بتهجير أهالي قطاع غزة والاستيلاء على القطاع وتحويله لوجهة سياحية .اضافة اعلان


وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تتحدث بطلاقة ولغة سليمة ، على الرغم من صغر سنها ، مؤكدة لترامب بأن عليه تجنب المساس بغزة لكونها هي العالم بالنسبة لأهلها .

شاهد الفيديو :  

 
gnews

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