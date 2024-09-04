فيلق القدس: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا

وأضاف أن طريقة الرد ونوعيته ستعتمدان على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا.
وأشار إلى أن قد تكون فترة انتظار الرد على اغتيال هنية طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة.
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