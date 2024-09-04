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فيلق القدس: ردنا على اغتيال هنية سيكون مختلفا

صورة الشهيد إسماعيل هنية في مظاهرات بطهران
صورة الشهيد إسماعيل هنية في مظاهرات بطهران
الأربعاء، 04-09-2024 12:46 م
الوكيل الإخباري- قال مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية سيكون مختلفا ولن يتم الكشف عن طريقته.اضافة اعلان


وأضاف أن طريقة الرد ونوعيته ستعتمدان على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا.

وأشار إلى أن قد تكون فترة انتظار الرد على اغتيال هنية طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة.
 
gnews

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