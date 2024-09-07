في اليوم الـ337 للعدوان.. الاحتلال يواصل قصف مناطق عدة في غزة

وفي اليوم الـ337، من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف مناطق عدة موقعا المزيد من الشهداء والجرحى.
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