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في اليوم الـ337 للعدوان.. الاحتلال يواصل قصف مناطق عدة في غزة

جانب من القصف على غزة
جانب من القصف على غزة
السبت، 07-09-2024 07:39 ص

الوكيل الإخباري-  قالت مصادر فلسطينية إن قصفا مدفعيا متقطعا يستهدف محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت، قصفها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي اليوم الـ337، من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف مناطق عدة موقعا المزيد من الشهداء والجرحى.

 
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