في اليوم الـ363 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

ففي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة درويش.
وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استُشهد فلسطينيان بينهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في أرض أبو مهادي، ومنزلا لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي المغازي وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.
وفا
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