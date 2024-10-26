في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: 11 ألف شهيدة في غزة

والآلاف منهن جرحى، ومفقودات، بالإضافة إلى ذلك، نزوح نحو مليوني شخص من منازلهم، نصفهم تقريباً من الإناث، عدا عن حالات الاعتقال والإخفاء القسري، وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية، والنزوح، وانعدام المأوى، بالإضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء.
ولا يوجد مكان آمن للنساء في قطاع غزة، بسبب قصف الاحتلال المستمر، الذي أدى إلى تدمير أكثر من 25 ألف مبنى، وتدمير حوالي 150 ألف وحدة سكنية بالكامل، و200 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً، و80 ألف وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن.
هذا التدمير أجبر النساء والفتيات على النزوح، والبحث عن مأوى في أماكن مكتظة، مثل المدارس والمستشفيات، مما يحد من الخصوصية، ويزيد من احتمالية العنف، والنزاعات، بسبب نقص الموارد.
وفا
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