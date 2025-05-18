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في تصعيد خطير .. الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال غزة ويمنع إسعاف الجرحى

آثار القصف على المستشفى
آثار القصف على المستشفى
 
الأحد، 18-05-2025 10:31 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يُكثّف من استهداف ومحاصرة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة منذ فجر اليوم، وإن هناك حالة من الذعر والإرباك بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية، ما يعيق تقديم الرعاية الصحية الطارئة، وذلك بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع من الخدمة قبل أيام.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في تصريح صحفي عاجل، إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى، مؤكدة أن محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى، مع تزايد ما يتعرض له شمال القطاع من مجازر بحق المدنيين.

وأضافت أن الاحتلال يُكثّف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، مناشدة جميع الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.

بترا
 
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