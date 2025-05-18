في تصعيد خطير .. الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال غزة ويمنع إسعاف الجرحى

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي عاجل، إلى إصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى، مؤكدة أن محاصرة المستشفى تمنع وصول الجرحى، مع تزايد ما يتعرض له شمال القطاع من مجازر بحق المدنيين.
وأضافت أن الاحتلال يُكثّف من حملته الممنهجة لاستهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، مناشدة جميع الجهات المعنية للتدخل وبشكل عاجل لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرضى والجرحى داخل المستشفى.
بترا
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