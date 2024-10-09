 
الأربعاء 2024-10-09 12:50 م
 

في ظل الإبادة والحرب .. السفر عبر مطار بن غوريون يهوي 43 بالمئة

إسرائيلي في مطارات الاحتلال
إسرائيلي في مطارات الاحتلال
الأربعاء، 09-10-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل، مساء الثلاثاء، أن حركة المرور عبر مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، تراجعت بنسبة 43 بالمئة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.اضافة اعلان


جاء ذلك في تقرير صادر عن سلطة الطيران، قالت فيه إن “السبب في تدهور نشاط المطار، الحرب في قطاع غزة والصراع في الشمال مع حزب الله اللبناني”.

ويأتي تراجع حركة المرور عبر المطار، في وقت أوقفت فيه العديد من شركات الطيران مرارا وتكرارا خدماتها من وإلى إسرائيل خلال العام الجاري، بسبب التوترات المتصاعدة.

وقالت سلطة المطارات: “مطار بن غوريون الدولي استقبل 10.85 ملايين مسافر دولي بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول الماضيين، بانخفاض من 19.01 مليون في الفترة المقابلة من 2023”.

وكالات
 
gnews

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