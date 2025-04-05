في يومهم الوطني .. أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة الإسرائيلية

ضحايا الحرب من الأطفال في غزة:
أكثر من 17,954 طفلًا استشهدوا.
60% من ضحايا الحرب هم نساء وأطفال.
52 طفلًا ماتوا جوعًا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.
17 طفلًا ماتوا من البرد القارس داخل خيام النزوح.
أكثر من 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية.
دمار هائل في البنية التحتية:
88% من منازل غزة مدمرة.
منع إدخال الخيام والكرفانات للنازحين.
الحرمان من التعليم ، علماً بأنه تم استئناف التعليم لفترة قصيرة فقط قبل أن يتوقف مجددًا بعد استئناف الحرب .
أزمات نفسية عميقة ، حيث إن مليون طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي بسبب الاكتئاب والخوف والقلق.
تحذيرات دولية مستمرة لكن إسرائيل تتجاهل، وتواصل تعنتها في حرمان الأطفال من الماء، والغذاء، والسكن، والتعليم، والأمان.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة منذ 18 آذار الى 1309 شهداء
-
منظمات حقوقية إسرائيلية: تل أبيب ترعى التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية
-
شاهد.. نيويورك تايمز تنشر فيديو يدحض رواية الاحتلال حول مجزرة المسعفين في رفح
-
غزة : استشهاد 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على خانيونس
-
صحة غزة: أكثر من 300 امرأة بترت أطرافهن
-
العراق يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في غزة
-
أبو عبيدة في رسالة للاحتلال: قد أعذر من أنذر
-
السعودية تدين قصف مركز تابع لها في مدينة رفح بغزة