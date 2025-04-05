السبت 2025-04-05 05:12 م
 

في يومهم الوطني .. أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة الإسرائيلية

دمار وخراب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل
دمار وخراب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل
 
السبت، 05-04-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-    في يوم الطفل الفلسطيني - 5 أبريل، لا تزال إسرائيل ترتكب حرب إبادة جماعية بحق أطفال غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى كارثة إنسانية شاملة.اضافة اعلان


ضحايا الحرب من الأطفال في غزة:

أكثر من 17,954 طفلًا استشهدوا.
60% من ضحايا الحرب هم نساء وأطفال.
52 طفلًا ماتوا جوعًا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.
17 طفلًا ماتوا من البرد القارس داخل خيام النزوح.
أكثر من 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية.

دمار هائل في البنية التحتية:
88% من منازل غزة مدمرة.
منع إدخال الخيام والكرفانات للنازحين.

الحرمان من التعليم ، علماً بأنه تم استئناف التعليم لفترة قصيرة فقط قبل أن يتوقف مجددًا بعد استئناف الحرب .

أزمات نفسية عميقة ، حيث إن مليون طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي بسبب الاكتئاب والخوف والقلق.

تحذيرات دولية مستمرة لكن إسرائيل تتجاهل، وتواصل تعنتها في حرمان الأطفال من الماء، والغذاء، والسكن، والتعليم، والأمان.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر من مخاطر الاندفاع العاطفي لإنقاذ أي شخص غريق

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل تعميم هام على جميع مدارس المملكة

مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي نقيب وأعضاء نقابة المحامين الأردنيين

ل

المرأة والجمال 3 زيوت تساعد على تكثيف الحواجب.. اعتمديها لإطلالة جذابة

ا

عربي ودولي نائب الرئيس التركي: رسوم ترامب الجمركية مفيدة نسبيا لتركيا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

الهجرة تعرض حياة المئات للخطر سنويا

عربي ودولي سوريا.. ضبط 30 مدنيا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية

رجل إدارة السير

أخبار محلية توضيح امني حول الكثافة المرورية بمنطقة دوار الشعب



 
 





الأكثر مشاهدة