في يومهم الوطني .. أطفال غزة تحت مقصلة الإبادة الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- في يوم الطفل الفلسطيني - 5 أبريل، لا تزال إسرائيل ترتكب حرب إبادة جماعية بحق أطفال غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى كارثة إنسانية شاملة. اضافة اعلان





ضحايا الحرب من الأطفال في غزة:



أكثر من 17,954 طفلًا استشهدوا.

60% من ضحايا الحرب هم نساء وأطفال.

52 طفلًا ماتوا جوعًا بسبب سياسة التجويع الإسرائيلية.

17 طفلًا ماتوا من البرد القارس داخل خيام النزوح.

أكثر من 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية.



دمار هائل في البنية التحتية:

88% من منازل غزة مدمرة.

منع إدخال الخيام والكرفانات للنازحين.



الحرمان من التعليم ، علماً بأنه تم استئناف التعليم لفترة قصيرة فقط قبل أن يتوقف مجددًا بعد استئناف الحرب .



أزمات نفسية عميقة ، حيث إن مليون طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي بسبب الاكتئاب والخوف والقلق.



تحذيرات دولية مستمرة لكن إسرائيل تتجاهل، وتواصل تعنتها في حرمان الأطفال من الماء، والغذاء، والسكن، والتعليم، والأمان.



وكالات