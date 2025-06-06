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قائد سابق بالجيش الإسرائيلي يُقرّ بتخبّط وإخفاقات الاحتلال في غزة

زيف قال إن نتنياهو "يضع الجيش في فخ"
زيف قال إن نتنياهو "يضع الجيش في فخ"
 
الجمعة، 06-06-2025 07:39 م
الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة معاريف عن قائد كبير في اللواء السابع بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنهم أخطؤوا في تقدير أمد الحرب وطريقة إدارتها، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل على قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يضع الجيش في فخ"، مضيفًا أن "التخبّط العسكري في غزة بلغ أقصى مداه من خلال عمليات بلا هدف".

وأكد زيف أن "الواقع الجديد لأطول حرب في تاريخنا بدأ يراكم سلسلة إخفاقات، وهناك إصرار على مواصلة الحرب في ظل ارتجال يتعرض للفشل"، مضيفًا أن "إسرائيل أصبحت عبئًا إقليميًا يهدد استقرار المنطقة، وصورة حركة (حماس) في نجاحها بالصمود في الحرب تحظى بالتمجيد**".

الجزيرة
 
gnews

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