قائد سابق بالجيش الإسرائيلي يُقرّ بتخبّط وإخفاقات الاحتلال في غزة

وقال رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يضع الجيش في فخ"، مضيفًا أن "التخبّط العسكري في غزة بلغ أقصى مداه من خلال عمليات بلا هدف".
وأكد زيف أن "الواقع الجديد لأطول حرب في تاريخنا بدأ يراكم سلسلة إخفاقات، وهناك إصرار على مواصلة الحرب في ظل ارتجال يتعرض للفشل"، مضيفًا أن "إسرائيل أصبحت عبئًا إقليميًا يهدد استقرار المنطقة، وصورة حركة (حماس) في نجاحها بالصمود في الحرب تحظى بالتمجيد**".
الجزيرة
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