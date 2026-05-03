قاتل ابنه في فلسطين يسلم نفسه للأجهزة الأمنية - صورة

الأحد 2026-05-03 12:36 ص

الأحد، 03-05-2026 12:13 ص
الوكيل الإخباري- سلّم مواطن فلسطيني نفسه للأجهزة الأمنية الفلسطينية، عقب تورطه في مقتل نجله الطفل نعيم أحمد الشامي، البالغ من العمر 11 عامًا، في جريمة هزّت الشارع الفلسطيني خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان


وبحسب المعلومات المتداولة، عُثر على جثة الطفل في منطقة قريبة من قرية دير بزيع، بعد الإبلاغ عن فقدانه، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن والده أقدم على قتله قبل إلقاء جثته في منطقة مهجورة.

وأفادت مصادر بأن الأب سلّم نفسه لاحقًا للأجهزة الأمنية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.


