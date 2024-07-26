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قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

صورة تعبيرية من حرب غزة
صورة تعبيرية من حرب غزة
الجمعة، 26-07-2024 11:24 ص

 

 الوكيل الإخباري- دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.


وقال قادة الدول الثلاث في البيان: "هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار".


وأضافوا: "يجب حماية المدنيين، وهناك حاجة إلى زيادة تدفق المساعدات على أرجاء غزة باستمرار لمعالجة الوضع الإنساني".


ماذا ورد في البيان المشترك؟


المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر.
هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ندعم تماماً اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي اقترحه الرئيس بايدن وأيده مجلس الأمن الدولي.
ندعو إسرائيل إلى الاستجابة بشكل موضوعي للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ندعو إسرائيل للعمل نحو حل الدولتين.
ندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.


وضغطت كامالا هاريس، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة لهجة أكثر شدة من بايدن.

 

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