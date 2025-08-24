قافلة " الحياة والأمل 2" الإماراتية الطبية تصل غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات عن وصول قافلة “الحياة والأمل (2)” التي تأتي في إطار عملية " الفارس الشهم 3"، وتضمنت القافلة شحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة، لدعم مستشفيات قطاع غزة وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في ظل الظروف الصعبة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أكد مدير المستشفى الميداني الإماراتي



الدكتور عبدالرحمن حمد العرياني أن القافلة الأخيرة شملت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمود القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، في حين يواصل المستشفى، ضمن جهود عملية الفارس الشهم 3، تقديم المساعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة.



كما أشار مسؤول الإعلام في عملية الفارس الشهم 3، شريف النيرب أن دعم القطاع الصحي في غزة يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات منذ انطلاق العملية، مشدداً على أن القوافل الطبية والإسعافية ستستمر بلا انقطاع لتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى، ومواجهة الكارثة الصحية التي خلفتها الحرب.

بدوره، بين المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور محمد زقوت أنّ أهمية الدور الإماراتي، فوصول الأدوية والمستلزمات إلى المستشفيات يمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين في غزة، ويعكس التضامن الحقيقي مع أبناء القطاع في أصعب الظروف.



وأكد، أن الدعم المقدم من دولة الإمارات وعملية الفارس الشهم 3 يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نفاد المخزون من الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يجعل هذه القوافل الطبية عاجلة ومهمة للغاية.



وتأتي هذه القافلة جزءاً من سلسلة قوافل ومساعدات إماراتية قدمتها الدولة لدعم القطاع الصحي، في ظل التزام الإمارات الإنساني لدعم الشعب الفلسطيني والوقوف معه في أزماته، وفي ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية