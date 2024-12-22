قبيل "الصفقة".. حماس تنشر فيديو يجمع السنوار وهنية

كما ظهر في الفيديو الذي ينشر لأول مرة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل، صالح العاروري، وعدد من القيادات الذين تم اغتيالهم بهجمات إسرائيلية.
ويأتي نشر هذا الفيديو في وقت أكدت فيه حماس أن "إمكانية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "بات أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".
( صالح العاروري - إسماعيل هنية - يحيى السنـ.ـوار) بعنوان:
(يقتلونا بل ونحيا لا يموت الشهداء، نحن #طوفان_الأقصى فيه طاف الأنبياء ) pic.twitter.com/Q7UbjoBe4q
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