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قتلى وإصابات بعد تفجير المقاومة منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 13-01-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-  نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تقوم بعمليات إجلاء للجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.اضافة اعلان


ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.

وكالات
 
gnews

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