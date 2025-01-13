قتلى وإصابات بعد تفجير المقاومة منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.
وكالات
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