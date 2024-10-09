قتيلان إسرائيليان بقصف صاروخي على مستوطنة كريات شمونة

08:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705913 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قتل إسرائيليان، اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي من لبنان على مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود شمالي الأراضي المحتلة، كما أصيب 6 أشخاص إثر صواريخ سقطت على حيفا. اضافة اعلان





فقد أفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن شخصين قتلا في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان على كريات شمونة.