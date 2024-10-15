قتيل وإصابات بعملية إطلاق نار في مستوطنة أسدود

الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بموقعين قرب مدينة أسدود وتحييد المنفذ، مؤكدة أن العملية مستمرة والشرطة تدفع بمزيد من القوات إلى منطقة نير غليم قرب المدينة.





ولم تكشف الإذاعة حتى الآن عن هوية منفذ العملية .

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