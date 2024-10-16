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قتيل وجريح في جريمة إطلاق نار في بلدة "كابول" بأراضي عام 48

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 09:00 ص
الوكيل الإخباري-  قتل فلسطيني (48 عاما) وأصيب آخر (41 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة كابول؛ بأراضي عام 48.اضافة اعلان


وتأتي هذه الجريمة فيما يشهد المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ بداية العام ولغاية اليوم، قُتل 179 فلسطينياً بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل بأراضي عام 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.

وفا
 
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