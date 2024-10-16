قتيل وجريح في جريمة إطلاق نار في بلدة "كابول" بأراضي عام 48

وتأتي هذه الجريمة فيما يشهد المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.
ومنذ بداية العام ولغاية اليوم، قُتل 179 فلسطينياً بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة بينها إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.
وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل بأراضي عام 48، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
نادي الأسير: غالبية المعتقلين المفرج عنهم من سجون الاحتلال يعانون مشاكل صحيّة
-
جيش الاحتلال يوقف عشرات الجنود عن الخدمة
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها
-
واشنطن تمهل إسرائيل شهرا لتحسين الوضع الإنساني في غزة
-
القسام: قتلى وجرحى في صفوف العدو بعد استهدافهم بعبوة "برميلية"
-
رغم الحصار والإبادة .. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,344 والاصابات إلى 99,013 منذ بدء العدوان
-
بلدية غزة: كميات المياه المتوفرة لا تغطي احتياجات السكان