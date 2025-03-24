قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا واستشهاد المنفذ

11:28 ص

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصًا قتل وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار قرب مدينة حيفا. اضافة اعلان





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر استشهاد منفذ العملية البطولية .



وكالات

