الإثنين 2025-03-24 01:18 م
 

قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا واستشهاد المنفذ

من موقع العملية
من موقع العملية
 
الإثنين، 24-03-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصًا قتل وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار قرب مدينة حيفا.اضافة اعلان


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر استشهاد منفذ العملية البطولية .

وكالات
 
 
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