قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل

الوكيل الإخباري- قتل شخص وأصيب 6 آخرون، الأحد، من جراء حادثة إطلاق نار وقعت في مواقع عدة وسط إسرائيل، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار.