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قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل

صورة من موقع عملية إطلاق النار
صورة من موقع عملية إطلاق النار
 
الأحد، 07-06-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   قتل شخص وأصيب 6 آخرون، الأحد، من جراء حادثة إطلاق نار وقعت في مواقع عدة وسط إسرائيل، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار.


ونقلت "القناة 14" الإسرائيلية، عن مصادر طبية في الإسعاف الإسرائيلي، تأكيدها مقتل أحد المصابين في مكان الهجوم.

 
 


gnews

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