قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مواقع عدة وسط إسرائيل

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار.
ونقلت "القناة 14" الإسرائيلية، عن مصادر طبية في الإسعاف الإسرائيلي، تأكيدها مقتل أحد المصابين في مكان الهجوم.
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