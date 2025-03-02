قذائف دبابات الاحتلال تعود لرفح .. وإصابة سيدة بقصف إسرائيلي

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الوكيل الإخباري- قالت تقارير صحفية إن امرأة فلسطينية أصيبت إثر قصف من دبابات إسرائيلية استهدف حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وكانت طائرات الاحتلال المسيّرة قد استهدفت منازل الفلسطينيين في بيت حانون صباح اليوم الأحد .



فيما أعلن نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد .

