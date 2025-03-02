 
الأحد 2025-03-02 01:14 م
 

قذائف دبابات الاحتلال تعود لرفح .. وإصابة سيدة بقصف إسرائيلي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-03-2025 11:34 ص
الوكيل الإخباري-   قالت تقارير صحفية إن امرأة فلسطينية أصيبت إثر قصف من دبابات إسرائيلية استهدف حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وكانت طائرات الاحتلال المسيّرة قد استهدفت منازل الفلسطينيين في بيت حانون صباح اليوم الأحد .

فيما أعلن نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد .
 
gnews

أحدث الأخبار

مه

منوعات سكبة رمضان: عادة سورية تعبّر عن التكافل والمشاركة في الشهر الكريم

ا

خاص بالوكيل منتفعون من المعونة يشتكون تأخر صرف مخصصاتهم

ات

أخبار الشركات مذكرة تفاهم بين شركة DataQueue وبرنامج Jordan Source لربط الخبرات الهولندية بالمواهب الأردنية

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من إدارة السير للأردنيين في رمضان

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

عربي ودولي روسيا تحسم أمر تسليم بشار الأسد

ت

أخبار محلية النقل البري: خطة متكاملة لحركة التنقل خلال رمضان

ا

خاص بالوكيل الوقت.. ساعة قبل الإفطار، الزمان.. اليوم الأول من رمضان، المكان.. العاصمة عمّان

الفنان إياد نصار

فن ومشاهير إياد نصار بين الزوجة الأردنية والمصرية: لم اقصد الإساءة



 




الأكثر مشاهدة