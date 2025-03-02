قذائف دبابات الاحتلال تعود لرفح .. وإصابة سيدة بقصف إسرائيلي

وكانت طائرات الاحتلال المسيّرة قد استهدفت منازل الفلسطينيين في بيت حانون صباح اليوم الأحد .
فيما أعلن نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة اليوم الأحد .
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
-
شهيد ومصاب في قصف لمسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة
-
نتنياهو يعلن منع دخول المساعدات إلى غزة
-
حماس ترفض مقترح ويتكوف بشأن هدنة رمضان
-
الرئيس الفلسطيني يعيّن قائدين جديدين للأمن والدفاع المدني
-
إسرائيل توافق على هدنة برمضان وعيد الفصح مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى
-
مصدر إسرائيلي: نحن أقرب إلى استئناف القتال في غزة
-
ديوان نتنياهو: نستطيع العودة إلى القتال إذا كانت المفاوضات غير فعالة