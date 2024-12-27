 
الجمعة 2024-12-27 01:39 ص
 

قرابة 50 شهيدا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان
الجمعة، 27-12-2024 12:03 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قرابة 50 فلسطينيا استشهدوا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان، نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء الخميس، أن من بين الشهداء، الدكتور أحمد سمور، طبيب الأطفال، وإسراء أبو زايدة فنية المختبر، وكلاهما استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما.

كما استشهد الفني فارس الهودلي أثناء محاولته إنقاذ المصابين.

واستشهد المسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي قرب المستشفى، ولا تزال جثمانيهما في الشارع.
 
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