قرابة 54 ألف شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن 38 شهيدا و204 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لـ"صعوبة الوصول إليها".
وبينت أن 3,785 شهيدا، و10,756 إصابة وصلوا إلى المستشفيات منذ، استئناف الحرب على القطاع المحاصر في 18 آذار/مارس الماضي.
وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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