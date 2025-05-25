قرابة 54 ألف شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى الأحد، إلى 53,939 شهيدا و122,797 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن 38 شهيدا و204 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لـ"صعوبة الوصول إليها".



وبينت أن 3,785 شهيدا، و10,756 إصابة وصلوا إلى المستشفيات منذ، استئناف الحرب على القطاع المحاصر في 18 آذار/مارس الماضي.



وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.