الأحد 2025-05-25 05:58 م
 

قرابة 54 ألف شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 25-05-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى الأحد، إلى 53,939 شهيدا و122,797 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي، إن 38 شهيدا و204 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لـ"صعوبة الوصول إليها".

وبينت أن 3,785 شهيدا، و10,756 إصابة وصلوا إلى المستشفيات منذ، استئناف الحرب على القطاع المحاصر في 18 آذار/مارس الماضي.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

أخبار الشركات الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

أسرى حرب أوكرانيين ملفوفيين بأعلام بلادهم

عربي ودولي روسيا وأوكرانيا تبادلتا 303 أسرى حرب من كل جانب

غزة

فلسطين استشهاد عائلة نازحة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

الأمن العام

خاص بالوكيل الأمن العام يحقق بملابسات وفاة حدث في عمان

شعار البرلمان العربي

أخبار محلية البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

غزة

فلسطين قرابة 54 ألف شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة

رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي (يسار) يعقد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فيديو الوكيل وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لحل الدولتين في مدريد



 
 





الأكثر مشاهدة