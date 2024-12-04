قراران بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليلة الأربعاء قرارين بشأن فلسطين، يتعلقان بـ"تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية"، و"شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة".

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وحصل القرار الأول "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية" على تأييد 157 دولة، مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 7 دول، فيما حصل القرار الثاني حول "شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة" على تأييد 101 دولة، واعتراض 27 دولة، وامتناع 42.



وكانت الجمعية العامة قد عقدت جلسة ليل الثلاثاء/ الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في فلسطين، حيث أعادت كما في كل عام، التصويت على عدد من القرارات المتعلقة بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.