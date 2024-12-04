قراران بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكانت الجمعية العامة قد عقدت جلسة ليل الثلاثاء/ الأربعاء، لمناقشة الأوضاع في فلسطين، حيث أعادت كما في كل عام، التصويت على عدد من القرارات المتعلقة بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.
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