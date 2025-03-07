 
الجمعة 2025-03-07 03:36 ص
 

قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك
 
الجمعة، 07-03-2025 02:54 ص

الوكيل الإخباري-   قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ان الحكومة وافقت على توصية الأجهزة الأمنية تحدد عدد المصلين من الضفة في المسجد الأقصى.

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وأضافت ان القرار يسمح بدخول عدد محدود من سكان الضفة إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة من رمضان.


وبينت ان دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا من معابر مخصصة بعد فحص أمني تام.

 
 
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