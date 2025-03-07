قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

وأضافت ان القرار يسمح بدخول عدد محدود من سكان الضفة إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة من رمضان.
وبينت ان دخول المصلين إلى المسجد الأقصى سيكون متاحا من معابر مخصصة بعد فحص أمني تام.
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