قرار إسرائيلي للحد من عدد المصلين بالمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ان الحكومة وافقت على توصية الأجهزة الأمنية تحدد عدد المصلين من الضفة في المسجد الأقصى.

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وأضافت ان القرار يسمح بدخول عدد محدود من سكان الضفة إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة من رمضان.